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Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

12:30
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт восстановилась после болезни и сможет выступить на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает ТАСС.

По причине недомогания она была вынуждена пропустить первый в новом году этап Кубка мира, который на прошлой неделе прошел в Оберхофе. В составе команды чемпионку мира 2015 года заменила Анастасия Поршнева.

Евгения Павлова, успешно выступившая на последнем этапе Кубка IBU, может быть вызвана в Рупольдинг для участия в эстафетной гонке.

Таким образом, в состав сборной России на этап в Рупольдинге должны войти Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7507925

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