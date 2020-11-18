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Юрлова-Перхт приостановила карьеру из-за беременности

12:14
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото Андрей Аносов, СБР
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото Андрей Аносов, СБР
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в Instagram сообщила о своей беременности. В связи с этим ей придется пропустить сезон.

«Всем привет, — написала спортсменка. — Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, все было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой.

В связи с этим, мне придется почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше — будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своем здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю «прощай биатлону». Мы еще увидимся».

35-летняя биатлонистка — чемпионка мира и Европы, серебряный призер чемпионата мира. Пять раз побеждала в личных гонках на этапах Кубка мира и трижды — в эстафетах.

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