Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Она выступит 10-й.

Светлана Миронова начнет гонку 40-й по счету, Лариса Куклина 51-й, Кристина Резцова — 62-й, Ирина Старых — 92-й.