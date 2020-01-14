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Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

19:40
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Она выступит 10-й.

Светлана Миронова начнет гонку 40-й по счету, Лариса Куклина 51-й, Кристина Резцова — 62-й, Ирина Старых — 92-й.

Дополнительная информация

https://ibu.blob.core.windows.net/docs/1920/BT/SWRL/CP05/SWSP/BT_C51A_1.0.pdf

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