Юрлова-Перхт назвала свою стрельбу катастрофической

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт после масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке оценила свое выступление. Биатлонистка стала 21-й при трех промахах.

— Отставания? Почему начинаем с этого вопроса? Старались, боролись, но нужно намного лучше стрелять, — сказала Юрлова-Перхт. — Стрельба катастрофическая. Было большое желание показать результат, оно подводит. Как могу оценить ход? Я не знаю по дистанции, сейчас не могу сказать, почему так. Чемпионат мира и состояние? Предстоят сборы, будем корректировать.