Юрий Кашкаров: «В текущей ситуации виноват именно Драчев»

Олимпийский чемпион и член президиума Федерации биатлона Санкт-Петербурга Юрий Кашкаров поделился мнением об изменениях в российском биатлоне.

— Я положительно отношусь к изменениям в тренерском штабе, — цитирует Кашкарова News.ru. — Если нет результатов, то эти наставники не должны работать старшими. Они могут работать помощниками или в резервной команде. Главный тренер тоже со своей работой не справился.

За последние 10 лет тренерский штаб потерял прежний авторитет, и главная задача сейчас — вернуть его. Если говорить о конкретных людях, то нужно брать наставников, у которых есть спортсмены в сборных командах. Это Александр Касперович, Леонид Гурьев. На тренерском совете Федерации биатлона Санкт-Петербурга мы решили предложить старшим тренером женской команды Николая Загурского. Также есть ряд молодых тренеров — Сергей Башкиров, Максим Ихсанов, Андрей Волков, которых сейчас забыли. В Тюмени есть хорошие наставники, в Ханты-Мансийске — Владимир Брагин и Андрей Русских. У этих тренеров был результат в работе, в отличие от тех, кого в итоге назначили.

— Что вы думаете об ожесточенном противостоянии президента СБР Владимира Драчева с правлением, которое давно перетекло в прессу, и сейчас только министр спорта может его урегулировать?



— Мне непонятна эта ситуация. Драчев сам создавал это правление, продвигал в него своих соратников. А сейчас те же Черезов, Сергей Тарасов и другие его люди голосуют против него. Это нерабочее правление. Кто этим руководит, я понять не могу, но это явно не Драчев.

Тихонов, кстати, тоже вкладывал в биатлон личные средства и имел авторитет, а Драчев не смог привлечь спонсоров. Я согласен с Анатолием Алябьевым: если у тебя не получилось, так признай это и не оправдывайся. Зачем сегодня говорить, что ты не будешь поддерживать этих тренеров, если завтра их все равно поставят. И в такой ситуации виноват именно Драчев.