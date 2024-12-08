Каминский: «Возможно, будем пропускать гонки. Есть негатив от большого числа стартов»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский признался, что Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов могут пропустить какие-то старты из-за насыщенного календаря.

«Пока не готов ответить, какие именно старты можем пропустить. Сейчас думаем об этом, все зависит от текущего состояния спортсменов. Мы его контролируем, следим, чтобы ребята были в оптимальной форме. Конечно, определенные негативы от такого количество стартов есть. В этой связи, возможно, какие-то гонки будем пропускать», — сказал Каминский «ВсеПроСпорт».

Следующий этап Кубка России пройдет в Ижевске с 12 по 15 декабря.