Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:50

Каминский: «Возможно, будем пропускать гонки. Есть негатив от большого числа стартов»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский признался, что Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов могут пропустить какие-то старты из-за насыщенного календаря.

«Пока не готов ответить, какие именно старты можем пропустить. Сейчас думаем об этом, все зависит от текущего состояния спортсменов. Мы его контролируем, следим, чтобы ребята были в оптимальной форме. Конечно, определенные негативы от такого количество стартов есть. В этой связи, возможно, какие-то гонки будем пропускать», — сказал Каминский «ВсеПроСпорт».

Следующий этап Кубка России пройдет в Ижевске с 12 по 15 декабря.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
Читайте также
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Международный день художника отметят 8 декабря
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поварницын выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости