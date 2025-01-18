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Каминский: «Есть куда более важные мотивации, чем споры, и, уверен, у каждого спортсмена она есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер сборной России Юрий Каминский рассказал, как относится к спору Даниила Серохвостова с Игорем Охотниковым.

«А Даниил еще вчера постригся. Может, заранее готовился. Конечно, это несерьезная мотивация. Есть куда более важные мотивации, и, уверен, у каждого спортсмена она есть. Все они понимают, ради чего этим занимаются. В основе каждый имеет нормальную мотивацию. Готов ли согласиться на такой спор? Конечно, нет. Они мне и не предлагают. Знают, что такие шутки не люблю», — цитирует «ВсеПроСпорт» Каминского.

Перед стартом спринта в рамках четвертого этапа Кубка Содружества Серохвостов поспорил с тренером по стрельбе Игорем Охотниковым, что или стрельнет ноль, или побреет голову. Спортсмен выиграл гонку, допустив один промах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Даниил Серохвостов
Юрий Каминский
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