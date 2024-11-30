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Каминский: «За последние годы лучшие биатлонисты в скорости подтянулись к лыжникам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил перспективы дебютировавшего в биатлоне чемпиона мира по лыжным гонкам среди юниоров Владислава Вечканова.

«Пришедшие в биатлон Кирилл Киливнюк и Вечканов были в свое время лучшими в стране лыжниками по своему возрасту. Я приветствую позицию региональных тренеров привлечь этих ребят. Если они, имея быстрый ход, начнут хорошо стрелять, то смогут стабильно выступать в спринте. Киливнюк выступает второй год и уже стабильно делает два промаха в спринте. Для начала это неплохой результат.

Что касается Вечканова, то он сделал восемь промахов и ни разу не попал на стойке. Это вопрос управления стрельбой. Раз он приехал на Кубок России, значит на тренировках стрелял неплохо, но под действием соревновательного стресса и других факторов, не справился. Ходом он проиграл полторы минуты, что многовато. За последние годы лучшие биатлонисты подтянулись к лыжникам.

Даже Карим Халили, который ходом послабее Серохвостова и Латыпова, занимал неплохие места, соревнуясь с лыжниками. Наши ребята на сборе в Алдане тоже хорошо пробежали. Мы подтянулись неплохо, поэтому Владиславу будет не очень комфортно. Надо и ход подтягивать», — цитирует «РБ Спорт» Каминского.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Владислав Вечканов
Юрий Каминский
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