Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она заняла второе место. Победила француженка Жюстин Бреза.

— Трудно было! Очень рада тому, что финишировала второй. Для меня сейчас серебро на вес золота! Еще и четыре нуля — это бывает редко, но каждый год (смеется)! Нога уже лучше. Теперь просто стабильно болит, без резких болей, как в первые два дня, — цитирует Джиму biathlon.com.ua. — Я уже давно поняла, что индивидуальная гонка — это мое! Не думаю, что помогли пропуски стартов. Просто я позже начала готовиться к сезону — лишь с конца июля, поэтому трудно было вовремя подогнать форму. Под первый этап Кубка мира нужно было бы форсировать подготовку, а это не лучший вариант. Хорошо, что сегодня была именно индивидуальная гонка. Здесь не нужно выдавать максимум с первого круга, достаточно просто пройти в темпе, как сегодня шла я, а на последнем круге уже дотерпеть до финиша.