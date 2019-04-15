Юлия Джима: "Понятно, что за первое место с мононуклеозом ты бороться не сможешь"

Олимпийская чемпионка Юлия Джима подвела итоги сезона и отметила, что она не занимает ничье место. По словам украинки, ей пришлось столкнуться с мононуклеозом.

– Если честно, этот сезон для меня был самым ненапряжным за последние 7-8 лет, – цитирует Джиму biathlon.com.ua. – Вот он был реально максимально тяжелым, но в то же время самым ненапряжным, если можно так сказать.

Не знаю, как это правильно объяснить. Когда ты практически весь год отдаёшь все силы биатлону, то он никак не может быть на втором плане. Я, на самом деле, очень требовательна к себе. И вот в этом сезоне решила себя просто этим не долбить. Решила не требовать от себя нереального и проще ко всему относиться, и если были неудачи, то не так близко принимала их к сердцу, как раньше.

Я чувствовала себя классно и реально понимала, что могу. Вроде все классно, выиграла первую гонку, но потом меня как рубануло. Температуру и все такое, короче, я поняла, что заболела. Потому и Хохфильцен пропускала. А дальше что делать? Вот у Линдстрема был мононуклеоз, как и у меня, и он дальше решил все пропускать, а у меня получилась жесткая дилемма – все бросить и лечиться или пробовать еще? Решила пробовать бегать, хотя этого нельзя делать.

Надежда всегда умирает последней. Я надеялась, честно. Какой смысл выходить на дистанцию, если ты не веришь в себя? Я просто надеялась, что все это надолго не затянется и вскоре просто пройдет. Понятно, что за первое место с мононуклеозом ты бороться не сможешь. Но все равно даже со всеми результатами помощь в Кубке наций для команды от меня была. Я много слышала, что вот Джима занимает место в команде. Меня это даже не обидело, я вот так села, проанализировала и сказала: "Нет, я на своем месте". Вот понимаешь, у меня даже элементарно нет чувства, что я реально занимаю чье-то место. Вот, кстати, следующий факт обязательно нужно указать. Сейчас много говорят о нашей молодежи, вспоминая меня со словами, мол, вот Джима, когда начинала, тоже занимала такие места. Так вот – нет! Первые два года я никогда не опускалась ниже 40-го места.