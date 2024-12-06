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Биатлонистка Метеля: «Надоедает бегать по одному и тому же кругу в Ханты-Мансийске»

Алина Савинова
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Югорская биатлонистка Виктория Метеля заявила об усталости от однообразного круга на соревнованиях в Ханты-Мансийске.

«Была недавно мысль, что было бы не плохо, чтобы организаторы в следующий раз делали хотя бы разные круги спортсменам, потому что по одному кругу в Ханты-Мансийске надоедает бегать. Было бы лучше, если бы было разнообразие. Усталость, конечно, накапливается, где бы ты ни был. Но мне нравится обстановка и атмосфера в Хантах, все супер», — цитируют Метелю Vprognoze.ru.

В спринте на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске спортсменка заняла восьмое место. Она допустила один промах на огневом рубеже из положения стоя.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
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