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18 января, 14:59

Клебо — о решении Йоханнеса Бе завершить карьеру: «Великая карьера и еще более великий человек»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал новость о решении биатлониста Йоханнеса Бе завершить карьеру по окончании текущего сезона.

«Великая карьера и еще более великий человек», — написал Клебо в соцсетях.

Также под постом Бе комментарий написал Мартен Фуркад: «Как человек, ты вдохновляешь даже больше, чем как чемпион».

18 января 31-летний Бе заявил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере. Соревнование пройдет с 21 по 23 марта.

Йоханнес Бе
Йоханнес Клебо
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