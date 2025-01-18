Клебо — о решении Йоханнеса Бе завершить карьеру: «Великая карьера и еще более великий человек»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал новость о решении биатлониста Йоханнеса Бе завершить карьеру по окончании текущего сезона.
«Великая карьера и еще более великий человек», — написал Клебо в соцсетях.
Также под постом Бе комментарий написал Мартен Фуркад: «Как человек, ты вдохновляешь даже больше, чем как чемпион».
18 января 31-летний Бе заявил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере. Соревнование пройдет с 21 по 23 марта.
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