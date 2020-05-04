Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный обладатель Кубка мира и 10-кратный чемпион мира Йоханнес Бе рассказал, что планирует уйти из спорта после зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

— Я буду выступать до 2026 года, а потом планирую закончить карьеру, — цитирует TV2 Бе. — Мне кажется, годы пройдут быстро. Мотивация растет изо дня в день. Думаю, что Игры-2026 в Италии будут потрясающими. Мне будет 33, самое подходящее время для ухода из спорта. О том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи.