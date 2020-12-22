Йоханнес Бе заявил, что для Кубка мира настанет критическая ситуация
10:12
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказал мнение, что после праздников количество зараженных коронавирусом среди спортсменов вырастет. По его словам, это критическая ситуация для проведения Кубка мира.
— Думаю, после Рождества кто-то точно заразиться. Это критическая ситуация, — цитирует БЕ NRK. — Это самый критический момент в календаре Кубка мира. На Рождество люди будут собираться вместе, и от этого никуда не деться. Это нельзя остановить. Поэтому в январе будут новые случаи. Этого не избежать.
По словам Бе, сам он будет праздновать с женой, сыном, братом Тарьеем и его подругой. После четырех этапов Кубка мира он лидирует в общем зачете.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю