Йоханнес Бе заявил, что для Кубка мира настанет критическая ситуация

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказал мнение, что после праздников количество зараженных коронавирусом среди спортсменов вырастет. По его словам, это критическая ситуация для проведения Кубка мира.

— Думаю, после Рождества кто-то точно заразиться. Это критическая ситуация, — цитирует БЕ NRK. — Это самый критический момент в календаре Кубка мира. На Рождество люди будут собираться вместе, и от этого никуда не деться. Это нельзя остановить. Поэтому в январе будут новые случаи. Этого не избежать.

По словам Бе, сам он будет праздновать с женой, сыном, братом Тарьеем и его подругой. После четырех этапов Кубка мира он лидирует в общем зачете.