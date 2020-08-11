Йоханнес Бе, Юрлова-Перхт и Вирер выступят в городской шоу-гонке в Висбадене

Стал известен состав участников турнира City Biathlon в Висбадене, который пройдет 27 сентября.

Как сообщает официальный сайт турнира, у мужчин на старт выйдут Йоханнес Бе, Яков Фак, Бенедикт Долль, Кентен Фийон-Майе, Филипп Хорн, Лукас Хофер и Дмитрий Пидручный. Восьмой участник гонки определиться позже.

В женской части программы представлена и Россия. Кроме Екатерины Юрловой-Перхт в гонке примут участие Доротея Вирер, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Ингрид Тандреволд, Джулия Симон, Моника Хойниш и Лена Хекки.

City Biathlon — это шоу-гонка, которая проходит в разных городах Германии перед стартом официального сезона.