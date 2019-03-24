Йоханнес Бе выиграл заключительную гонку сезона, Логинов сохранил второе место в общем зачете

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал третью победу подряд на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний норвежец выиграл масс-старт, показав результат 37 минут 25,6 секунды.

Второе место занял немец Арнд Пайффер (отставание - 19,2 секунды), третье - его соотечественник Бенедикт Долль (38,0).

Россиянин Матвей Елисеев стал 17-м (1.54,5), Александр Логинов - 18-м (1.55,3), Евгений Гараничев - 26-м (2.35,4).

Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира, Логинов остался на втором месте.

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 37.25,6 (0 шт. кругов)

2. Арнд Пайффер (Германия) - отставание 19,2 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) - 38,0 (2)

4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 42,3 (3)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 44,6 (2)

6. Лукас Хофер (Италия) - 1.07,2 (3)...

17. Матвей Елисеев (Россия) - 1.54,5 (3)

18. Александр Логинов (Россия) - 1.55,3 (5)...

26. Евгений Гараничев (Россия) - 2.35,4 (2)

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