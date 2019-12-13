Россиянин Александр Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу одержал Йоханнес Бе из Норвегии, второе место занял француз Симон Дестье.

Еще один представитель России Матвей Елисеев показал четвертый результат.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.07,8 (1 шт. круг)

2. Симон Дестье (Франция) — отставание 7,8 (1)

3. Александр Логинов (Россия) — 14,6 (0)

4. Матвей Елисеев (Россия) — 20,6 (0)

5. Лукас Хофер (Италия) — 20,8 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 23,4 (2)...

27. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.11,5 (2)...

34. Никита Поршнев (Россия) — 1.30,9 (1)...

44. Евгений Гараничев (Россия) — 1.40,8 (2)...

75. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.29,4 (3)

Трансляция спринта