Йоханнес Бе выиграл спринт в Эстерсунде, Елисеев — третий
Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Вторым стал его брат Тарьей Бе.
Замкнул тройку россиянин Матвей Елисеев. Александр Логинов стал четвертым, француз Мартен Фуркад — пятым.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.18,3 (1 шт. круг)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 19,0 (1)
3. Матвей Елисеев (Россия) — 19,9 (0)
4. Александр Логинов (Россия) — 27,1 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция) — 27,9 (2)
6. Йоханнес Кюн (Германия) — 28,7 (2)...
25. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.28,9 (2)...
29. Евгений Гараничев (Россия) — 1.35,9 (1)...
37. Никита Поршнев (Россия) — 1.51,8 (2)...
41. Антон Бабиков (Россия) — 1.55,0 (1)
58. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.14,3 (4)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2019-2020/events/2427_10_0/