Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Вторым стал его брат Тарьей Бе.

Замкнул тройку россиянин Матвей Елисеев. Александр Логинов стал четвертым, француз Мартен Фуркад — пятым.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.18,3 (1 шт. круг)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 19,0 (1)

3. Матвей Елисеев (Россия) — 19,9 (0)

4. Александр Логинов (Россия) — 27,1 (1)

5. Мартен Фуркад (Франция) — 27,9 (2)

6. Йоханнес Кюн (Германия) — 28,7 (2)...

25. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.28,9 (2)...

29. Евгений Гараничев (Россия) — 1.35,9 (1)...

37. Никита Поршнев (Россия) — 1.51,8 (2)...

41. Антон Бабиков (Россия) — 1.55,0 (1)

58. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.14,3 (4)