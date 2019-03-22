Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии, Логинов - девятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене. Результат 25-летнего спортсмена составил 24 минуты 39,9 секунды.

Второе место занял итальянец Лукас Хофер, третье - француз Кантен Фийон Майе. Россиянин Александр Логинов занял 9-е место, Матвей Елисеев - 18-е, Евгений Гараничев - 28-е, Дмитрий Малышко - 45-е, Александр Поварницын - 70-е, Эдуард Латыпов - 74-й, Антон Бабиков - 89-е, Никита Поршнев - 94-е.

В пасьют попали четыре россиянина: Логинов, Елисеев, Гараничев и Малышко.

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 24.39,9 (1 шт. круг)

2. Лукас Хофер (Италия) - 31,7 (0)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 35,0 (0)

4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 38,3 (2)

5. Тарьей Бе (Норвегия) - 38,5 (1)

6. Бенедикт Долль (Германия) - 39,4 (2)...

9. Александр Логинов (Россия) - 52,9 (1)...

18. Матвей Елисеев (Россия) - 1.08,3 (2)...

28. Евгений Гараничев (Россия) - 1.31,1 (1)...

45. Дмитрий Малышко (Россия) - 2.07,5 (2)...

70. Александр Поварницын (Россия) - 2.54,2 (3)...

74. Эдуард Латыпов (Россия) - 2.59,6 (3)...

89. Антон Бабиков (Россия) - 3.51,9 (3)...

94. Никита Поршнев (Россия) - +04.18,0 (5)

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