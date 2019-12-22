На этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской масс-старт.

Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Вторым стал француз Эмильен Жаклин. На третьей позиции брат победителя Тарьей Бе.

Четвертое место занял француз Кантен Фийон Майе. Пятым стал его соотечественник Мартен Фуркад.

Лучший среди россиян Александр Логинов занял 11-е место. Никита Поршнев финишировал 18-м, Матвей Елисеев — 29-м.

Анси (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 41.36,3 (1 шт. круг)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 42,1 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 51,8 (1)

4. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.03,3 (2)

5. Мартен Фуркад (Франция) — 1.05,0 (1)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) — 1.51,9 (2)

11. Александр Логинов (Россия) — 2.17,4 (2)

18. Никита Поршнев (Россия) — 3.18,4 (1)

29. Матвей Елисеев (Россия) — 6.08,0 (0)