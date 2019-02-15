Йоханнес Бе выиграл малый Хрустальный глобус в спринте впервые в карьере

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе впервые в карьере выиграл малый Хрустальный глобус в спринте. 25-летний норвежец набрал 394 очка и стал победителем спринтерского зачета Кубка мира. Бе на 130 очков опередил ближайшего преследователя Александра Логинова - в активе россиянина 264 балла.

With two sprints to go and a 130 point advantage, @7ohannesbo secures the Sprint Globe for the first time in his career! Vi Gratulerer, Johannes! 🇳🇴#SOHO19 🔮🏆



You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/CydGE1yUiQ – IBU World Cup (@IBU_WC) 15 февраля 2019 г.

Напомним, в предыдущих семи сезонах малый Хрустальный глобус в спринте выигрывал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. 30-летний француз в настоящий момент занимает 8-е место в спринтерском зачете.

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