Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Он показал результат 47 минут 54,3 секунды. Бе пропустил два предыдущих этапа Кубка мира из-за рождения ребенка.

Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 секунды). Третье — его соотечественник Фабьен Клод.

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов — он занял 16-е место, а дебютант Кирилл Стрельцов — 17-е. Эдуард Латыпов стал 24-м, Евгений Гараничев — 35-м, Никита Поршнев — 37-м, Матвей Елисеев — 38-м.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 47.54,3 (0 промахов)

2. Мартен Фуркад (Франция) — отставание 11,4 (0)

3. Фабьен Клод (Франция) — 25,6 (0)

4. Филипп Наврат (Германия) — 36,7 (0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 1.02,4 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.26,4 (1)...

16. Александр Логинов (Россия) — 2.49,7 (2)

17. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.57,5 (0)...

24. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.33,3 (1)...

35. Евгений Гараничев (Россия) — 4.56,5 (3)...

37. Никита Поршнев (Россия) — 5.01,3 (3)

38. Матвей Елисеев (Россия) — 5.05,5 (4)