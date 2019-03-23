Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии, Елисеев - девятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний спортсмен допустил три промаха и показал результат 32 минуты 15,6 секунды.

Вторым стал его брат - Тарьей Бе. Третье место занял немец Арнд Пайффер. Россиянин Матвей Елисеев стал девятым, Александр Логинов - 13-м, Евгений Гараничев - 17-м, Дмитрий Малышко - 34-м.

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 32.15,6 (3 шт. круга)

2. Тарьей Бе (Норвегия) - отставание 13,9 (1)

3. Арнд Пайффер (Германия) - 18,2 (1)

4. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 22,1 (0)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 51,1 (2)

6. Лукас Хофер (Италия) - 57,1 (3)...

9. Матвей Елисеев (Россия) - 1.02,0 (2)...

13. Александр Логинов (Россия) - 1.46,7 (4)...

17. Евгений Гараничев (Россия) - 1.56,6 (1)...

34. Дмитрий Малышко (Россия) - 3.20,1 (3)

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