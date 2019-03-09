Йоханнес Бе возглавляет спринтерский зачет Кубка мира, Логинов - второй

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе возглавляет спринтерский зачет Кубка мира. В активе 25-летнего спортсмена 454 очка.
Второе место занимает россиянин Александр Логинов (318), третье - француз Симон Дестье (302). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 22-й строчке (130), Матвей Елисеев - на 26-й (106), Дмитрий Малышко - на 38-й (61).
Спринт (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 454 (+60)
2 (2). Александр Логинов (Россия) - 318 (+54)
3 (3). Симон Дестье (Франция) - 302 (+40)
4 (4). Бенедикт Долль (Германия) - 267 (+30)
5 (5). Антонен Гигонна (Франция) - 250 (+21)
6 (6). Тарьей Бе (Норвегия) - 231 (+28)...
22 (20). Евгений Гараничев (Россия) - 130 (+22)...
26 (21). Матвей Елисеев (Россия) - 106 (0)...
38 (40). Дмитрий Малышко (Россия) - 61 (+8)