20:40 | Биатлон

Йоханнес Бе возглавляет спринтерский зачет Кубка мира, Логинов - второй

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе возглавляет спринтерский зачет Кубка мира. В активе 25-летнего спортсмена 454 очка. 

Второе место занимает россиянин Александр Логинов (318), третье - француз Симон Дестье (302). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 22-й строчке (130), Матвей Елисеев - на 26-й (106), Дмитрий Малышко - на 38-й (61). 

Спринт (м)

1 (1).     Йоханнес Бе (Норвегия) - 454 (+60)

2 (2).     Александр Логинов (Россия) - 318 (+54)

3 (3).     Симон Дестье (Франция) - 302 (+40)

4 (4).     Бенедикт Долль (Германия) - 267 (+30)

5 (5).     Антонен Гигонна (Франция) - 250 (+21)

6 (6).     Тарьей Бе (Норвегия) - 231 (+28)...

22 (20). Евгений Гараничев (Россия) - 130 (+22)...

26 (21). Матвей Елисеев (Россия) - 106 (0)...

38 (40). Дмитрий Малышко (Россия) - 61 (+8)

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