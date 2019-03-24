Йоханнес Бе в шлеме викинга на финише. Норвежец сделал хет-трик на домашнем этапе КМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал третью победу подряд на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний норвежец выиграл масс-старт и получил большой Хрустальный глобус по итогам сезона. Бе финишировал в шлеме викинга, который дал ему один из болельщиков.
Get your viking hat (trick) @7ohannesbo 🇸🇯😂 #HOL19 pic.twitter.com/SKOrRXjcae– IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.
Taking a viking bow! @7ohannesbo finishes his incredible season in 🇳🇴 style!– IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.
Join us live for the celebrations on https://t.co/bk5aBBso9Q #HOL19 pic.twitter.com/1SII7NkIn8
Напомним, в этом году Бе завоевал четыре золота на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Он также превзошел рекорд пятикратного олимпийского чемпионат Мартена Фуркада по количеству побед за сезон.
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