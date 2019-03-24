Йоханнес Бе в шлеме викинга на финише. Норвежец сделал хет-трик на домашнем этапе КМ

Taking a viking bow! @7ohannesbo finishes his incredible season in 🇳🇴 style!



Join us live for the celebrations on https://t.co/bk5aBBso9Q #HOL19 pic.twitter.com/1SII7NkIn8 – IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.



Напомним, в этом году Бе завоевал четыре золота на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Он также превзошел рекорд пятикратного олимпийского чемпионат Мартена Фуркада по количеству побед за сезон.