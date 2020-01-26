После сегодняшнего масс-старта в Поклюке норвежец Йоханнес Бе, ставший третьим, поднялся также на третье место в общем зачете Кубка мира.

Лучшим из россиян является Александр Логинов, который идет шестым. Он стал 20-м в масс-старте.

Француз Кантен Фийон Майе, выигравший сегодняшнюю гонку, идет вторым в общем зачете и вторым в зачете масс-старта.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 601 (+40)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 532 (+60)

3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 482 (+48)

4 (3). Симон Дестье (Франция) — 479 (+24)

5 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 461 (+32)

6 (6). Александр Логинов (Россия) — 436 (+21)

12 (13). Матвей Елисеев (Россия) — 332 (+30)

33 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 104 (0)

38 (38). Никита Поршнев (Россия) — 68 (0)

49 (65). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (+22)

52 (50). Эдуард Латыпов (Россия) — 39 (0)

60 (58). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

64 (63). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

Масс-старт (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 140 (+40)

2 (5). Кантен Фийон Майе (Франция) — 128 (+60)

3 (2). Арнд Пайффер (Германия) — 118 (+28)

4 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 117 (+36)

5 (10). Йоханнес Бе (Норвегия) — 108 (+48)

6 (4). Симон Дестье (Франция) — 103 (+24)

13 (13). Александр Логинов (Россия) — 75 (+21)

17 (24). Матвей Елисеев (Россия) — 65 (+30)

31 (29). Никита Поршнев (Россия) — 23 (0)

35 (-). Кирилл Стрельцов (Россия) — 22 (+22)