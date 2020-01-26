Йоханнес Бе — третий в зачете Кубка мира, Логинов — шестой
После сегодняшнего масс-старта в Поклюке норвежец Йоханнес Бе, ставший третьим, поднялся также на третье место в общем зачете Кубка мира.
Лучшим из россиян является Александр Логинов, который идет шестым. Он стал 20-м в масс-старте.
Француз Кантен Фийон Майе, выигравший сегодняшнюю гонку, идет вторым в общем зачете и вторым в зачете масс-старта.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 601 (+40)
2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 532 (+60)
3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 482 (+48)
4 (3). Симон Дестье (Франция) — 479 (+24)
5 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 461 (+32)
6 (6). Александр Логинов (Россия) — 436 (+21)
12 (13). Матвей Елисеев (Россия) — 332 (+30)
33 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 104 (0)
38 (38). Никита Поршнев (Россия) — 68 (0)
49 (65). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (+22)
52 (50). Эдуард Латыпов (Россия) — 39 (0)
60 (58). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)
64 (63). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)
Масс-старт (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 140 (+40)
2 (5). Кантен Фийон Майе (Франция) — 128 (+60)
3 (2). Арнд Пайффер (Германия) — 118 (+28)
4 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 117 (+36)
5 (10). Йоханнес Бе (Норвегия) — 108 (+48)
6 (4). Симон Дестье (Франция) — 103 (+24)
13 (13). Александр Логинов (Россия) — 75 (+21)
17 (24). Матвей Елисеев (Россия) — 65 (+30)
31 (29). Никита Поршнев (Россия) — 23 (0)
35 (-). Кирилл Стрельцов (Россия) — 22 (+22)