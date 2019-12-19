После мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) лидерство в общем зачете сохранил норвежец Йоханнес Бе.

Вторым идет его брат Тарьей Бе. На третьей позиции француз Симон Дестье. Лучший среди россиян Александр Логинов на четвертом месте. Ранее он был вторым. На пятом месте француз Мартен Фуркад.

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 254 (+43)

2 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 222 (+54)

3 (3). Симон Дестье (Франция) — 209 (+34)

4 (2). Александр Логинов (Россия) — 207 (+30)

5 (5). Мартен Фуркад (Франция) — 191 (+29)

6 (8). Кантен Фийон Майе (Франция) — 184 (+48)

7 (6). Матвей Елисеев (Россия) — 168 (+13)

24 (24). Евгений Гараничев (Россия) — 61 (+12)

41 (35). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

43 (53). Никита Поршнев (Россия) — 31 (+17)

44 (39). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

52 (49). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)