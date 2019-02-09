Йоханнес Бе: "Скрестим пальцы, чтобы воскресный спринт состоялся"

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе выразил надежду на то, что спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе все же состоятся. Соревнования должны были пройти в субботу, однако их перенесли на воскресенье из-за сильных морозов.

- Сегодня спринта не будет. Скрестим пальцы за то, чтобы завтра гонки все же состоялись, - написал Бе в своем Инстаграме.

Бе выиграл два золота на этапе Кубка мира в Кэнморе: в индивидуальной гонке и в эстафете. 25-летний норвежец занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 896 очков.

Все о биатлоне - здесь