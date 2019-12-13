Йоханнес Бе: «С нулем Тарьей выиграл бы это гонку»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе считает, что его брат Тарьей должен был бы победить в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцине, если бы стрелял без промахов.

— С нулем Тарьей выиграл бы это гонку. Это была бы очень яркая гонка, — сказал Йоханес Бе в интервью «Матч ТВ».

Гонка была остаточно сложной. На дистанции пришлось тяжело. Хотелось обойтись без промахов, но не получилось. Непростые условия для стрельбы.