Йоханнес Бе пропустит январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка
17:56
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе не примет участие в январских этапах Кубка мира. Он и его супруга Хедда станут родителями. По норвежским законам отцы имеют право на 15 недель декретного отпуска.
— Я буду с семьей до рождения ребенка, а потом проведу некоторое время дома, пока мы не поймем, что все в порядке, — цитирует норвежца Aftenposten. — И Хедда, и я, и ребенок должны чувствовать, что все нормально.
Бе — победитель прошлого сезона Кубка мира.
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