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Йоханнес Бе пропустит январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка

17:56
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе не примет участие в январских этапах Кубка мира. Он и его супруга Хедда станут родителями. По норвежским законам отцы имеют право на 15 недель декретного отпуска.

— Я буду с семьей до рождения ребенка, а потом проведу некоторое время дома, пока мы не поймем, что все в порядке, — цитирует норвежца Aftenposten. — И Хедда, и я, и ребенок должны чувствовать, что все нормально.

Бе — победитель прошлого сезона Кубка мира.

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