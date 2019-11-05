Йоханнес Бе пропустит январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе не примет участие в январских этапах Кубка мира. Он и его супруга Хедда станут родителями. По норвежским законам отцы имеют право на 15 недель декретного отпуска.

— Я буду с семьей до рождения ребенка, а потом проведу некоторое время дома, пока мы не поймем, что все в порядке, — цитирует норвежца Aftenposten. — И Хедда, и я, и ребенок должны чувствовать, что все нормально.

Бе — победитель прошлого сезона Кубка мира.

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