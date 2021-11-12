Йоханнес Бе пропустит турнир в Шушене из-за простуды
19:35
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе пропустит предсезонный турнир в Шушене. Об этом сообщает NRK.
По информации источника, Бе не выступит на турнире из-за простуды.
Йоханнес Бе является олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратным чемпионом мира и трехкратным победителем общего зачета Кубка мира.
Соревнования в Шушене пройдут с 13 по 14 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.nrk.no/sport/thingnes-bo-star-over-sjusjoen-1.15727435
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