Йоханнес Бе пропустит турнир в Шушене из-за простуды

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе пропустит предсезонный турнир в Шушене. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, Бе не выступит на турнире из-за простуды.

Йоханнес Бе является олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратным чемпионом мира и трехкратным победителем общего зачета Кубка мира.

Соревнования в Шушене пройдут с 13 по 14 ноября.