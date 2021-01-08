Йоханнес Бе прокомментировал обнаружение коронавируса в сборной Норвегии

Лидер общего зачета Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказал свое мнение по поводу обнаружения коронавируса в его национальной команде.

Положительный тест сдал начальника сервис-бригады сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре. Трое членов команды, которые контактировали с ним, также ушли на самоизоляцию.

«В команде все восстановились, все здоровы. Однако из-за этого мы потеряли смазчиков. Однако те, кто остались, также хороши в своем деле», — цитирует Бе NRK.

Напомним, пятый этап Кубка мира в Оберхофе начнется сегодня.