Йоханнес Бе продолжает лидировать в спринтерском зачете Кубка мира, Логинов на третьем месте

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция) сохранил лидерство в общем зачете в этой дисциплине.

Вторым идет его брат Тарьей Бе. На третьей позиции россиянин Александр Логинов.

Кубок мира. Спринт

Мужчины

Общий зачет

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 163 (+43)

2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 146 (+54)

3 (3). Александр Логинов (Россия) — 121 (+30)

4 (5). Симон Дестье (Франция) — 115 (+34)

5 (13). Бенедикт Долль (Германия) — 107 (+60)

6 (4). Матвей Елисеев (Россия) — 104 (+13)

32 (43). Никита Поршнев (Россия) — 28 (+17)

37 (42). Евгений Гараничев (Россия) — 24 (+12)

43 (35). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)

45 (37). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)