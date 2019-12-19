Йоханнес Бе продолжает лидировать в спринтерском зачете Кубка мира, Логинов на третьем месте
17:55
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция) сохранил лидерство в общем зачете в этой дисциплине.
Вторым идет его брат Тарьей Бе. На третьей позиции россиянин Александр Логинов.
Кубок мира. Спринт
Мужчины
Общий зачет
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 163 (+43)
2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 146 (+54)
3 (3). Александр Логинов (Россия) — 121 (+30)
4 (5). Симон Дестье (Франция) — 115 (+34)
5 (13). Бенедикт Долль (Германия) — 107 (+60)
6 (4). Матвей Елисеев (Россия) — 104 (+13)
32 (43). Никита Поршнев (Россия) — 28 (+17)
37 (42). Евгений Гараничев (Россия) — 24 (+12)
43 (35). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)
45 (37). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)
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