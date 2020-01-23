Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поднялся на 4-е место в общем зачете Кубка мира. Он выиграл индивидуальную гонку на этапе в Поклюке и набрал 434 очка.

Лидирует француз Мартен Фуркад (561), второе и третье места занимают его соотечественники — Кантен Фийон Майе (472) и Симон Дестье (455) соответственно.

Россиянин Александр Логинов — 6-й, Матвей Елисеев — 13-й, Евгений Гараничев — 33-й, Никита Поршнев — 38-й, Эдуард Латыпов — 50-й, Дмитрий Малышко — 58-й, Антон Бабиков — 63-й, Кирилл Стрельцов — 64-й.

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 561 (+54)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 472 (+36)

3 (3). Симон Дестье (Франция) — 455 (+20)

4 (7). Йоханнес Бе (Норвегия) — 434 (+60)

5 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 429 (+38)

6 (5). Александр Логинов (Россия) — 415 (+25)...

13 (11). Матвей Елисеев (Россия) — 302 (+3)...

33 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 104 (+6)...

38 (39). Никита Поршнев (Россия) — 68 (+4)...

50 (62). Эдуард Латыпов (Россия) — 39 (+17)...

58 (54). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...

63 (58). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

64 (-). Кирилл Стрельцов (Россия) — 24 (+24)