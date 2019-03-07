Йоханнес Бе: "По популярности в Норвегии у меня против Клебо никаких шансов"

Главный фаворит чемпионата мира норвежец Йоханнес Бе после победы в смешанной эстафете поделился своими ожиданиями от турнира. По словам 25-летнего спортсмена, его реально обыгрывать, но и он может взять больше трех золотых медалей, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.
- Реально ли выиграть три золотых здесь?
- Возможно и больше.
- Вас можно обыграть сейчас?
- Думаю, да. Если чисто стрелять и очень быстро бежать.
- Кто ваш главный соперник на турнире?
- Вся французская сборная. Тарьей, Арнд Пайффер, Лукас Хофер, есть еще много ребят, которые в хорошей форме.
- (после длинной паузы) Ха-ха. Конечно!
- А Логинов?
- И он тоже.
- С Бьорндаленом перед турниром общались?
- Куда мне! Он сейчас журналист. Только в микст-зоне и видимся.
- Мы недавно были на лыжном чемпионате мира. Там каждый день играл норвежский гимн. Возможно ли здесь повторение?
- О, это сейчас вообще самая популярная музыка в Норвегии! Посмотрим.
- Лыжи в вашей стране все еще популярнее биатлона?
- Немного популярнее. Но и мы тоже ничего. А в Европе биатлон вообще намного значимее.
- А кто популярнее в Норвегии: Йоханнес Клебо или Йоханнес Бе?
- Ой, не думаю, что у меня есть шансы против Клебо.
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