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Йоханнес Бе: «Перед последней стрельбой все на стадионе нервничали, и я тоже»

18:07
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу своей команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольц-Антерсевльве (Италия)

— Перед последней стрельбой я услышал, что на стадионе была тишина. Все нервничали, и я тоже, — сказал норвежец в интервью телеканалу Eurosport 1.- Я достаточно быстро использовал второй патрон, и скорость у меня была повыше на финальном отрезке. Это конечно, лучший возможный старт на чемпионате мира. Мы видим, что мы все в хорошей форме. Надеемся продолжить в том же духе.

В тройку лучших также вошли сборные Италии и Чехии. Сборная России заняла шестое место.

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