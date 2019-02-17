Йоханнес Бе – о гонке преследования: "Я получил новую пощечину"

Норвежец Йоханнес Бе прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, соощает официальный сайт IBU. 25-летний спортсмен занял четвертое место.

– Я показал ужасную стрельбу. После спринта думал, что произошло что-то странное, но теперь получил новую пощечину. Четвертое место – это хорошо, но моя мотивация была гораздо больше.

Нынешнее положение дел очень разочаровывает, так как я был в порядке в течение долгого времени. То, что это была последняя личная гонка в преддверии чемпионата мира, определенно давит на меня. Дальше состоится смешанная эстафета, и я надеюсь, что всё будет хорошо. Как бы там ни было, неудачи – это тоже мотивация, поэтому я сохраняю оптимизм, – цитирует Бе пресс-служба IBU.

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