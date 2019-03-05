Йоханнес Бе: "На чемпионате мира в Эстерсунде буду бежать все гонки"

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе заявил, что собирается принять участие во всех гонках на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

- Собираюсь бежать все гонки на чемпионате мира, - приводит слова Бе NRK. - На прошлых турнирах я без проблем бежал шесть дистанций и часто становился лучше именно к концу соревнований. Мое тело хорошо переносит нагрузки, поэтому я могу справиться с этим.

Напомним, Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 936 очков.

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