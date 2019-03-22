Йоханнес Бе: "Хочу сделать хет-трик на домашнем этапе Кубка мира"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе признался, что хочет выиграть все три гонки на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний спортсмен в пятницу одержал победу в спринте.

- Вообще я думал, что гонку отменят, - сказал Бе в эфире канала "Матч ТВ". - Когда сказали что спринт состоится, уже не было времени нервничать. Хочу ли я выиграть все? Да, попробую сделать хет-трик. Это вполне возможно.

Бе выиграл малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете, а также в индивидуальных гонках.

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