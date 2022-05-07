Йоханне Бе рассказал о планах летом начать усиленно готовиться к новому сезону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что летом будет усиленно тренироваться, чтобы быть в хорошей форме к зимнему сезону.

«У меня новый боевой план. Я надеюсь стать лучшей версией себя. Моя цель — привести себя в форму и поддерживать ее. Также хорошо тренироваться и быть на высоком уровне, когда я вступлю в следующий сезон. Думаю, весь сезон мне придется испытывать сильную конкуренцию с другими», — цитирует Бе Dagbadet.

В этом сезоне спортсмен занял 13-е место в общем зачете Кубка мира, до этого он трижды выигрывал Большой хрустальный глобус.