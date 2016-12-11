19:18 11 декабря | БИАТЛОН

Йеспер Нелин: "Пихлер был не так сильно зол из-за дисквалификации, как я ожидал"

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Шведский биатлонист Йеспер Нелин стал виновником дисквалификации своей сборной после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Однако спортсмен признался, что главный тренер Вольфганг Пихлер не сильно ругал его из-за случившегося. Команда была дисквалифицирована из-за ошибки Нелина, который использовал лыжи без маркировки.

– Как это случилось? Сам не понимаю, – цитирует Aftonbladet Нелина. – Я взял лыжи за пятнадцать минут до старта и прошел мимо места для маркировки. Я прошел мимо и даже не задумался об этом. Это сказывается стресс, поэтому я допустил такую ошибку. Вышло не так уж и смешно. Со мной такого раньше не случалось и я уверен, что не произойдет в следующий раз.

Пихлер был немного зол после этого. Но не так сильно, как я ожидал. Он сказал, что один раз не страшно, но если это произойдет снова, то мне придется туго.

У меня забрали лыжи после моего этапа. Это не очень хорошо, ведь кто-нибудь может узнать, какая структура у наших лыж. Будет не очень приятно, если наши секреты узнают соперники.

Дополнительная информация

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidskytte/article24082032.ab

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