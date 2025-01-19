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Ярошенко — о завершении карьеры Йоханнеса Бе: «Может, и король Норвегии попросит остаться в спорте»

Даниил Аршавский
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Йоханнеса Бе завершить спортивную карьеру.

«Я не верю Йоханнесу Бё, он блефует и хочет привлечь больше внимания к своей персоне. После такого заявления все начнут уговаривать его выступить на Олимпиаде — жена, родные, федерация. Может, и король Норвегии попросит остаться в спорте, все-таки Йоханнес — сильнейший биатлонист мира последних лет. Думаю, у Бё накопилась психологическая усталость. Его уговорят остаться в спорте, увидим мы его на Олимпиаде 2026 года, никуда не денется», — цитирует Ярошенко «ВсеПроСпорт».

18 января 31-летний биатлонист заявил, что завершит спортивную карьеру после 9-го этапа Кубка мира в Хольменколлене.

На счету норвежца 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали Олимпийских игр и 38 (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых) трофеев чемпионатов мира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Дмитрий Ярошенко
Йоханнес Бе
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