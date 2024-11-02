Ярошенко отреагировал на обвинения Вяльбе в плохой подготовке трассы в Ханты-Мансийске

Двукратный чемпион мира по биатлону, заместитель начальника управления специальных спортивных мероприятий «Юграмегаспорт» Дмитрий Ярошенко ответил на обвинения Елены Вяльбе в плохой подготовке трассы в Ханты-Мансийске.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе пожаловалась на подготовку трассы и, в частности, на отсутствие классической лыжни, необходимой лыжникам для полноценной подготовки.

«По приезде всех основных сборных по лыжам и биатлону прошло совещание с участием всех авторитетных тренеров, таких как Олег Рыженков, Михаил Викторович Шашилов. Возник вопрос насчет классической лыжни, которая нужна лыжникам. Сейчас в Ханты-Мансийске плюсовая температура, что не позволяет нарезать ее по всему кругу.

Наш управляющий биатлонным центром заявил, что готов ее нарезать, но она не будет держать форму, потому что снег не плотный. Снег не той кондиции, чтобы делать эту лыжню, поэтому обвинение Елены Валерьевны некорректно. Как только несколько дней был минус, эту лыжню нарезали везде, где возможно. Делается все возможное для подготовки лыжников.

Никто не обратил внимания, что трасса год от года только увеличивается и сделать круг 7 км не так просто. Говорить, что в конце октября — начале ноября на трассе что-то не так — это обидный выпад в сторону организаторов», — приводит слова Ярошенко Vprognoze.ru.