Ярошенко: «Без ошибок Серохвостова ни у кого нет шансов против него»

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о главных открытиях уходящего года.

«Со знаком плюс — Даниил Серохвостов. Я бы не назвал это прорывом года, потому что он всегда был сильным спортсменом, только испытывал проблемы со здоровьем. Мне понравилось, что к нему пришла стабильность. Конечно, хотелось бы чтобы другие спортсмены тоже могли ему составить конкуренцию в лыжном ходе, а не только в стрельбе. Хорошо, когда есть такой сильный спортсмен, но, с другой стороны, это не очень зрелищно. При отсутствии ошибок Даниила у него нет конкурентов. При этом хотелось бы видеть его в каждой гонке, чтобы он радовал зрителей хорошим биатлоном», — сказал Ярошенко «РБ Спорт».

Серохвостов по итогам ноябрьских и декабрьских стартов занимает второе место в рейтинге СБР, уступая 30 очков Эдуарду Латыпову.