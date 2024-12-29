Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 22:57

Ярошенко: «Без ошибок Серохвостова ни у кого нет шансов против него»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о главных открытиях уходящего года.

«Со знаком плюс — Даниил Серохвостов. Я бы не назвал это прорывом года, потому что он всегда был сильным спортсменом, только испытывал проблемы со здоровьем. Мне понравилось, что к нему пришла стабильность. Конечно, хотелось бы чтобы другие спортсмены тоже могли ему составить конкуренцию в лыжном ходе, а не только в стрельбе. Хорошо, когда есть такой сильный спортсмен, но, с другой стороны, это не очень зрелищно. При отсутствии ошибок Даниила у него нет конкурентов. При этом хотелось бы видеть его в каждой гонке, чтобы он радовал зрителей хорошим биатлоном», — сказал Ярошенко «РБ Спорт».

Серохвостов по итогам ноябрьских и декабрьских стартов занимает второе место в рейтинге СБР, уступая 30 очков Эдуарду Латыпову.

Источник: «РБ Спорт»
Даниил Серохвостов
Читайте также
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Биатлонист Поршнев: «Из-за санкций нам не хватает выбора лыж»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости