Яркая форма сборной России в новом сезоне. Фото
17:16
Twitter СБР опубликовал фотографии формы сборной России, в которой будут выступать биатлонисты в новом сезоне. Пресс-служба союза уточнила, что качество материалов стало еще лучше. Кубок мира-2019/20 стартует 30 ноября.
Такой яркой будет форма сборной России по биатлону от KV+ в новом сезоне. Качество материалов стало еще лучше, а лекала практически идеальны ??? pic.twitter.com/pz30VoCO3a— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) October 16, 2019