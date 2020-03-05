Яна Романова: «Вопрос с ДНК Зайцевой был снят на стадии досудебного разбирательства. Ошибка экспертов»

Российская биатлонистка Яна Романова в своем Instagram поделилась деталями допингового дела в отношении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой. 2 и 3 марта в Лозанне прошли слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассматривал апелляцию Зайцевой, Романовой и Ольги Вилухиной на санкции со стороны МОК по итогам Олимпиады-2014 в Сочи.

— Моя подруга Ольга Зайцева. Мне посчастливилось быть с ней в одной команде на протяжении всей своей спортивной карьеры в сборной команде России (2009 — 2015), — написала Романова, опубликовав фото Зайцевой. — Я пришла в команду, и она была моим ориентиром и примером в достижении спортивных целей. При ней прошла смена поколений, ушли наши старшие и более опытные коллеги, пришли молодые и дерзкие. Она долгое время была олицетворением побед российских биатлонистов и капитаном женской сборной.

Вы только представьте!!! Участница четырех Олимпиад! Четырех!!! Таких спортсменов в мировом спорте единицы! Это ИМЯ в мировом биатлоне!

До Олимпиады в Сочи Ольга уже была двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. И не перечесть всех ее спортивных заслуг.

И для чего ей, успешной спортсменке и женщине участвовать во всей этой detective story, в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб!

Информации о подписях на аффидевитах после слушаний известна всем!

Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов оказывается! Можете себе представить? ОШИБКА!

Знаете, что приходит на ум? Известная фраза из одного прекрасного российского фильма «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!»