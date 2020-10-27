Титулованная российская биатлонистка Яна Романова прокомментировала решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишить Евгения Устюгова олимпийских медалей Сочи-2014 и Ванкувера-2010. Напомним, что сама Романова вместе с Ольгой Вилухиной? были оправданны CAS 24 сентября 2020 года по аналогичным обвинениям: нарушений антидопинговых правил в их действиях арбитры не увидели.

— Если честно, то я уже не знаю, как реагировать на эти новости, — сказала Романова «СЭ». — Если говорить конкретно про Женю, то прошло уже 10 лет с момента его триумфа в Ванкувере. Он живет уже совершенно другой жизнью, давно ушел из спорта, но почему-то именно сейчас против него выдвигаются обвинения? Это немыслимо. ВАДА тестировала его много лет, в IBU за этим молча наблюдали, допускали его до всех крупных стартов, но спустя долгое время решили выдвинуть обвинения. Правда, у меня нет слов. Сказать, что это бред, ничего не сказать.

Много говорилось о политической предвзятости в отношении наших дел... Но когда речь идет о людях, которых ты хорошо знаешь, с которыми ты вместе работал, становится не по себе. Нас тоже лишили медали за эстафету в Сочи, но мне все говорят, чтобы я не переживала, что та чистое серебро останется у всех в памяти... Но в реальности это дикость. Я хорошо помню и эстафетное золото парней в Сочи и личную победу Устюгова в Ванкувере. Мы радовались этим медалям, как своим. (Тимур Ганеев)