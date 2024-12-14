Биатлонист Каюмов: «В Ижевске самая потрясающая атмосфера радости»

Ямальский биатлонист Рустам Каюмов признался, что ему было непросто в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Сегодня было очень тяжело, потому мне тяжело далась индивидуальная гонка, а все накладывается. По такому скольжению очень сложно бороться. Я бы не сказал, что с похолоданием стало существенно лучше, но, по крайней мере, трасса стала пожестче, и ты идешь и не запинаешься. Везде, где я бегал и бегаю, в Ижевске самая потрясающая атмосфера радости. С такими болельщиками хочется бегать и побеждать», — цитирует Каюмова «РБ Спорт».

Ямальский спортсмен занял четвертое место в гонке. Победу одержал Кирилл Бажин, вторым стал Эдуард Латыпов. Тройку лидеров замкнул Роман Еремин.