"Я старалась занять выгодную позицию и быть сучкой". Экхофф - о соперничестве с Дальмайер в пасьюте на ЧМ

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф иронично прокомментировала свое соперничество с немкой Лаурой Дальмайер на финише гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 28-летняя норвежка стала второй, 25-летняя представительница Германии - третьей.

- Я пыталась занять выгодную позицию и быть сучкой, - приводит слова Экхофф NRK. - Я предполагала, что займу внутренний радиус, но потом она сдвинулась ко мне. Я испугалась, что меня дисквалифицируют после финиша, но все равно сдвинулась вправо.

Напомним, ранее Экхофф заявила, что ее подруга по сборной Норвегии Ингрид Таннреволь обладает "стальными сиськами". Та завоевала серебро в спринте.

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