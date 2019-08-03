"Я был словно в чужом теле". Фуркад - о причинах провала в прошлом сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о причинах плохого выступления в прошлом сезоне. Семикратный обладатель Кубка мира выиграл только две личные гонки в сезоне.

- Я привык бороться за победу или хотя бы за подиум. Выступать не на этом уровне было очень тяжело для меня, я просто себя не узнавал, - цитирует Фуркада NRK. - Казалось, что я был словно в чужом теле.

Мне кажется, что я слишком много и тяжело тренировался, поэтому сил на гонки уже не оставалось. Весной я немного сбавил обороты.

Дело даже не в результатах, а в том, на что я способен. Я спрашивал себя, что же я делаю не так.

Тем не менее, у меня был нормальный сезон после девяти великолепных сезонов. Поэтому не могу винить себя или свое тело. Я много требовал от себя за последние годы.. Надеюсь, я дал телу перерыв и вернусь к своей лучшей форме.